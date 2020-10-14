15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $77 тысяч
Книга является одной из 500, выпущенных в первом тираже.
В середине октября на аукционе Hansons в Великобритании было продано первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Это издание считается очень редким, всего этим тиражом было издано лишь 500 книг, а в тексте встречаются ошибки и опечатки.
Более 20 лет назад одну из этих 500 книг купил британский эмигрант для своих детей в Люксембурге — чтобы те учили английский язык. Когда дети выросли, книга бережно хранилась в домашней библиотеке, а потому ее состояние эксперты оценили как «очень хорошее».
По предварительным оценкам, книгу планировали продать за 40 тысяч долларов, но один из коллекционеров так сильно хотел заполучить издание, что заплатил за лот почти в два раза больше — 77 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей). По словам специалистов, на сегодняшний день это абсолютный рекорд для подобных книг.
Вырученные деньги продавец планирует потратить на выплату образовательного кредита дочери.
Екатерина Гура