19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Птица-рекордсмен без остановки пролетела 12 тысяч километров
На это у нее ушло 11 дней.
Ученые из Global Flyway Network нашли птицу, которая смогла преодолеть путь от Аляски до Новой Зеландии, ни разу не остановившись. Этим рекордсменом оказался самец малого веретенника — он был одной из четырех птиц, за которыми наблюдали орнитологи с помощью специального трекера.
В течение двух месяцев веретенник вместе с сородичами обитал на аляскинских болотах, а 16 сентября стая покинула территорию США и отправилась на юг. Через 11 дней радары засекли птицу в бухте неподалеку от новозеландского Окленда. По данным трекера, веретенник пролетел 12 854 километра, однако ученые скорректировали возможные погрешности в подсчетах и определили реальное расстояние — 12 200 километров. При этом выяснилось, что птица за все это время ни разу не остановилась. Она не спала и большую часть времени активно работала крыльями, пишет Guardian.
На данный момент это является абсолютным рекордом передвижения среди птиц. Предыдущий самый длинный беспосадочный полет птицы был зафиксирован в 2007 году и составил 11 680 километров.
Екатерина Гура