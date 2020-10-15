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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака проглотила обручальное кольцо хозяйки во время фотосессии (видео)

Девушка хотела сделать эффектное фото.

Пользовательница Reddit опубликовала на ресурсе забавное и одновременно грустное видео. Девушка получила предложение руки и сердца, и, чтобы похвастаться этой новостью, решила сделать необычное фото кольца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для этого она позвала на помощь своего пса, которого усиленно дрессировала слушать команды. Положив на нос питомца кольцо, девушка хотела сделать фото, но уже в следующее мгновение пес открыл пасть и проглотил украшение. Вероятно, питомец подумал, что его снова тренируют с помощью лакомств, а потому поступил привычным образом.

Этот момент сама невеста сняла на телефон. В конце видео обрывается, поэтому финал истории так никто и не узнал. Однако в комментариях к ролику пользователи отметили, что девушке не стоит переживать — она сможет вернуть украшение после первой же прогулки с псом.

Екатерина Гура

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