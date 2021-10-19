00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 октября
Всероссийский день лицеиста, деление Руси на удельные княжества, биржевой крах и другие события этого дня в истории.
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День лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Именно в этот день (по старому стилю) в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей.
Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.
19 октября 1097 года на совете князей в Любече было узаконено разделение Руси на удельные княжества.
Было решено, что каждый держит отчую землю. Святополк II сидит в Киеве, на столе отца Изяслава. Владимир II держит удел отца Всеволода. А Олег, Давид и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире Волынском. А два Ростиславовича — Володарь и Василько — удержали Перемышль и Теребовль.
19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная
Согласно ей состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года, было прекращено со дня вступления Декларации в силу.
Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии. Одновременно с Декларацией был подписан протокол о развитии торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования.
Важным моментом была судьба
19 октября 1986 года в горах Лебомбо на территории ЮАР произошла авиакатастрофа. Авиалайнер Ту-134 мозамбикских ВВС врезался в скалу в горах Лебомбо в 35 километрах от Мбузини.
В ходе расследования выяснилось, что катастрофа произошла по вине экипажа, который при полете по приборам перешел на визуальный полет и продолжил снижение в ночных условиях, игнорируя предупреждения о близости земли.
19 октября 1987 года произошло самое большое падение Промышленного индекса Dow Jones за всю его историю — 22,6%. Это затронуло не только США. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%. Этот день прозвали «черным понедельником».
При этом видимых причин для обвала не было. Это событие поставило под сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной экономической науки.
19 октября 1745 года скончался ирландский писатель Джонатан Свифт. Вершина творчества Свифта — «Путешествия Гулливера», написанные в 1726 году.
Умер Джонатан Свифт там же, где и родился — в Дублине. На его могильной плите высечена составленная им же самим эпитафия:
Здесь покоится тело Джонатана Свифта, доктора богословия, декана этого кафедрального собора, где суровое негодование не может терзать сердце усопшего. Проходи, путник, и подражай, если сможешь, по мере сил, смелому защитнику свободы.