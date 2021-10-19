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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 октября

Всероссийский день лицеиста, деление Руси на удельные княжества, биржевой крах и другие события этого дня в истории.

Всероссийский день лицеиста

День лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Именно в этот день (по старому стилю) в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей.

Несмотря на то, что лицей окончили многие российские деятели, самым известным навсегда остался его первый выпуск: поэт Александр Пушкин, мореплаватель Федор Матюшкин, поэты Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер, канцлер Александр Горчаков, декабрист Иван Пущин.

Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.

Узаконено разделение Руси на удельные княжества

19 октября 1097 года на совете князей в Любече было узаконено разделение Руси на удельные княжества.

Было решено, что каждый держит отчую землю. Святополк II сидит в Киеве, на столе отца Изяслава. Владимир II держит удел отца Всеволода. А Олег, Давид и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире Волынском. А два Ростиславовича — Володарь и Василько — удержали Перемышль и Теребовль.

Источник: AP 2021

Подписана Совместная советско-японская декларация

19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная советско-японская декларация, узаконившая прекращение состояния войны и восстановившая дипломатические отношения между двумя государствами.

Согласно ей состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года, было прекращено со дня вступления Декларации в силу.

Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии. Одновременно с Декларацией был подписан протокол о развитии торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования.

Важным моментом была судьба Южно-Курильских островов Шикотан и Хабомаи: их должны были передать Японии после подписания мирного договора. Но в условиях «холодной войны» вопрос об этом «повис в воздухе».

Катастрофа Ту-134 в Драконовых горах

19 октября 1986 года в горах Лебомбо на территории ЮАР произошла авиакатастрофа. Авиалайнер Ту-134 мозамбикских ВВС врезался в скалу в горах Лебомбо в 35 километрах от Мбузини.

Из находившихся на борту 44 человек погибли 34, в том числе действующий президент Мозамбика Самора Машел, а также ряд чиновников.

В ходе расследования выяснилось, что катастрофа произошла по вине экипажа, который при полете по приборам перешел на визуальный полет и продолжил снижение в ночных условиях, игнорируя предупреждения о близости земли.

Биржевой крах 1987 года

19 октября 1987 года произошло самое большое падение Промышленного индекса Dow Jones за всю его историю — 22,6%. Это затронуло не только США. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%. Этот день прозвали «черным понедельником».

При этом видимых причин для обвала не было. Это событие поставило под сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной экономической науки.

Джонатан Свифт

19 октября 1745 года скончался ирландский писатель Джонатан Свифт. Вершина творчества Свифта — «Путешествия Гулливера», написанные в 1726 году.

Умер Джонатан Свифт там же, где и родился — в Дублине. На его могильной плите высечена составленная им же самим эпитафия:

Здесь покоится тело Джонатана Свифта, доктора богословия, декана этого кафедрального собора, где суровое негодование не может терзать сердце усопшего. Проходи, путник, и подражай, если сможешь, по мере сил, смелому защитнику свободы.
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