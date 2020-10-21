00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 октября
Первое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня.
21 октября 1854 года был впервые публично исполнен канкан. Презентация нового танца прошла в Париже на премьере оперы Оффенбаха «Орфей в аду». В те времена считалось непристойным обнажать ноги, и потому на этот танец сразу наложили табу.
Вскоре именно здесь сформировался образ непристойного, но известного на весь мир номера.
21 октября 1944 года в Бермудском треугольнике был обнаружен американский корабль «Рубикон», на котором должно было находиться более 300 человек. Однако людей на борту не оказалось. Когда «Рубикон» был найден
«Моя прекрасная леди» — музыкальный фильм Джорджа Кьюкора, снятый в 1964 году на основе пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» и одноименного мюзикла Фредерика Лоу.
Главную роль в фильме сыграла Одри Хепберн. В процессе съемок она занималась с преподавателем по вокалу и собиралась самостоятельно исполнить музыкальные номера в фильме, но продюсер Джек Уорнер оказался против непрофессионального голоса.
В этот день в 1966 году состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Як-40. Эксплуатация Як-40 в гражданской авиации СССР началась 30 сентября 1968 года, когда борт совершил первый регулярный пассажирский рейс по маршруту
21 октября 1994 года Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ» (сокращенно от «Телевизионный эфир»). Первоначально премия включала три номинации для художественных телепередач, одну для