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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 октября

Первое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня.

В Париже впервые исполнен канкан

21 октября 1854 года был впервые публично исполнен канкан. Презентация нового танца прошла в Париже на премьере оперы Оффенбаха «Орфей в аду». В те времена считалось непристойным обнажать ноги, и потому на этот танец сразу наложили табу.

Но в 1889 году Жозеф Олле основал известное кабаре «Мулен Руж», и в программу профессиональных танцевальных коллективов Парижа вошел танец канкан.

Вскоре именно здесь сформировался образ непристойного, но известного на весь мир номера.

Исчезновение корабля в Бермудском треугольнике

21 октября 1944 года в Бермудском треугольнике был обнаружен американский корабль «Рубикон», на котором должно было находиться более 300 человек. Однако людей на борту не оказалось. Когда «Рубикон» был найден военно-морскими силами США, единственным живым существом на нем оказалась собака. Последняя запись в бортовом журнале датировалась 26 сентября, когда корабль заходил в Гаванский порт. Этот случай остается неразгаданным по сей день, несмотря на множество выдвинутых версий.

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Вышел фильм «Моя прекрасная леди»

«Моя прекрасная леди» — музыкальный фильм Джорджа Кьюкора, снятый в 1964 году на основе пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» и одноименного мюзикла Фредерика Лоу.

Картина получила восемь премий «Оскар», в том числе как лучший фильм.

Главную роль в фильме сыграла Одри Хепберн. В процессе съемок она занималась с преподавателем по вокалу и собиралась самостоятельно исполнить музыкальные номера в фильме, но продюсер Джек Уорнер оказался против непрофессионального голоса.

Первый полет Як-40

В этот день в 1966 году состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Як-40. Эксплуатация Як-40 в гражданской авиации СССР началась 30 сентября 1968 года, когда борт совершил первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Кострома. В последующие годы яковлевские лайнеры получили широкое применение на местных воздушных линиях в различных регионах Советского Союза.

Источник: РИА "Новости"

Учреждена премия ТЭФИ

21 октября 1994 года Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ» (сокращенно от «Телевизионный эфир»). Первоначально премия включала три номинации для художественных телепередач, одну для художественно-публицистической телепередачи, пять для информационных и общественно-политических программ и три для прочих тематических передач. С 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий».

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