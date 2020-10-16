12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец вырастил тыкву весом 1066 кг
Она немного не дотянула до мирового рекорда.
Фермер Трэвис Гинджер из штата Миннесота вырастил на огороде тыкву весом 1066 кг.
За свое достижение он получил 16,5 тысяч долларов. Это награда победителю «Суперкубка тыкв», который ежегодно проходит на севере Калифорнии, сообщает UPI.
Чтобы довезти тыкву на конкурс в целости и сохранности, Гинджер завернул ее во влажные одеяла и брезент и поливал водой во время каждой остановки. Дорога отняла у него 35 часов.
Мировой рекорд принадлежит тыкве весом 1190 кг, которую вырастил фермер из Бельгии в 2016 году.
Анна Лысенко