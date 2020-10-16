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День в истории: 25 октябряДень рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
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16 октября, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 октября

День рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день.

Родился Пабло Пикассо

25 октября 1881 года в испанском городе Малага родился один из самых известных художников XX столетия, основоположник кубизма Пабло Пикассо. В отличие от многих своих коллег, Пикассо прославился еще при жизни: его картины и скульптуры ценились и хорошо продавались, потому он вел довольно зажиточный и богемный образ жизни, покупая замки и виллы.

За свою долгую творческую жизнь Пикассо создал 80 тысяч полотен (по другим сведениям, около 20 тысяч), более 1000 скульптур, коллажи, рисунки и эстампы. За три года до смерти Пикассо в Барселоне был открыт музей его имени, а через 12 лет после его смерти — музей в Париже. Скончался художник от остановки сердца на фоне воспаления легких в возрасте 92 лет.

В отличие от многих своих коллег, Пикассо прославился еще при жизни: его картины и скульптуры ценились и хорошо продавались, потому он вел довольно зажиточный и богемный образ жизни, покупая замки и виллы.

В продажу поступила первая бытовая микроволновая печь

В этот день в 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила компактную микроволновку за 1200 долларов, предназначенную для использования дома. Патент на это изобретение был выдан еще в 1946 году. А с 1947 года в госпиталях и солдатских кухнях начали использовать огромные СВЧ-печи фирмы Radarange, которые стоили 3 тысячи долларов и весили 340 килограммов.

Эра компактных бытовых микроволновок настала в 1955 году, и с каждым годом популярность этого бытового прибора лишь росла. В СССР микроволновки поставлял завод ЗиЛ с середины 80-х годов, но широкое распространение у нас СВЧ-печи получили лишь в 90-х.

Источник: РИА "Новости"

На экраны вышел первый выпуск телеигры «Поле чудес»

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Якубович поделился закулисными хитростями «Поля чудес»

25 октября 1990 года зрители в СССР впервые увидели развлекательную программу «Поле чудес». Российский аналог американской программы «Колесо фортуны» была одной из первых программ телекомпании «ВИD». Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года программу стал вести Леонид Якубович.

«Поле чудес» и по сей день остается одним из самых популярных и любимых телепроектов на российском телевидении. В этом году программа отмечает свое 30-летие.

Крупнейший теракт в Багдаде

В этот день 11 лет назад, в 2009 году, произошел один из самых крупных терактов за всю историю Иракской войны. У правительственных зданий в Багдаде были взорваны два автомобиля, начиненных взрывчаткой. В результате теракта погибли около 160 человек и более 500 были ранены. В Ираке был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Источник: AP 2020

Землетрясение и цунами в Индонезии

Еще одной трагедией запомнился этот день. В 2010 году возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии произошло мощное землетрясение силой 7,7 баллов. От подземных толчков на острове Ява проснулся вулкан Мерапи, в результате чего погибли около 29 человек.

Кроме того, землетрясение вызвало волну цунами.

Больше всего пострадал остров Пагай-Селатан, где волны достигали более трех метров в высоту.

Цунами проникло на 600 метров вглубь острова, и в некоторых деревнях вода подобралась к крышам домов. По разным оценкам, в результате стихии погибли от 454 до 528 человек, 349 получили ранения.

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