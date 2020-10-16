16 октября, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 октября
День рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день.
25 октября 1881 года в испанском городе Малага родился один из самых известных художников XX столетия, основоположник кубизма Пабло Пикассо. В отличие от многих своих коллег, Пикассо прославился еще при жизни: его картины и скульптуры ценились и хорошо продавались, потому он вел довольно зажиточный и богемный образ жизни, покупая замки и виллы.
За свою долгую творческую жизнь Пикассо создал 80 тысяч полотен (по другим сведениям, около 20 тысяч), более 1000 скульптур, коллажи, рисунки и эстампы. За три года до смерти Пикассо в Барселоне был открыт музей его имени, а через 12 лет после его смерти — музей в Париже. Скончался художник от остановки сердца на фоне воспаления легких в возрасте 92 лет.
В этот день в 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила компактную микроволновку за 1200 долларов, предназначенную для использования дома. Патент на это изобретение был выдан еще в 1946 году. А с 1947 года в госпиталях и солдатских кухнях начали использовать огромные
Эра компактных бытовых микроволновок настала в 1955 году, и с каждым годом популярность этого бытового прибора лишь росла. В СССР микроволновки поставлял завод ЗиЛ с середины 80-х годов, но широкое распространение у нас
25 октября 1990 года зрители в СССР впервые увидели развлекательную программу «Поле чудес». Российский аналог американской программы «Колесо фортуны» была одной из первых программ телекомпании «ВИD». Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года программу стал вести Леонид Якубович.
«Поле чудес» и по сей день остается одним из самых популярных и любимых телепроектов на российском телевидении. В этом году программа отмечает свое 30-летие.
В этот день 11 лет назад, в 2009 году, произошел один из самых крупных терактов за всю историю Иракской войны. У правительственных зданий в Багдаде были взорваны два автомобиля, начиненных взрывчаткой. В результате теракта погибли около 160 человек и более 500 были ранены. В Ираке был объявлен трехдневный траур по погибшим.
Еще одной трагедией запомнился этот день. В 2010 году возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии произошло мощное землетрясение силой 7,7 баллов. От подземных толчков на острове Ява проснулся вулкан Мерапи, в результате чего погибли около 29 человек.
Кроме того, землетрясение вызвало волну цунами.
Цунами проникло на 600 метров вглубь острова, и в некоторых деревнях вода подобралась к крышам домов. По разным оценкам, в результате стихии погибли от 454 до 528 человек, 349 получили ранения.