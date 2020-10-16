14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США медведь похитил тыкву для Хэллоуина (видео)
И почти сразу съел.
Жительница американского штата
Келли Стивенс увидела в окно, что к двери ее дома приближается медведь. Она вскрикнула от испуга и побежала за телефоном. Когда женщина вернулась, животное уже подкралось к крыльцу.
Неожиданно медведь схватил зубами тыкву, которая украшала крыльцо, и пустился наутек. Тяжелая тыква выпала и покатилась по газону. Медведь догнал ее и понес дальше.
В конце концов медведь уселся на обочине и съел свою добычу.
Анна Лысенко