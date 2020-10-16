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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведь похитил тыкву для Хэллоуина (видео)

И почти сразу съел.

Жительница американского штата Нью-Джерси сняла видео, на котором ее украшение к Хэллоуину похищает необычный вор из леса.

Келли Стивенс увидела в окно, что к двери ее дома приближается медведь. Она вскрикнула от испуга и побежала за телефоном. Когда женщина вернулась, животное уже подкралось к крыльцу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданно медведь схватил зубами тыкву, которая украшала крыльцо, и пустился наутек. Тяжелая тыква выпала и покатилась по газону. Медведь догнал ее и понес дальше.

В конце концов медведь уселся на обочине и съел свою добычу.

Анна Лысенко

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