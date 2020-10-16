Рыбаки из Индонезии нашли акулу-циклопа

Индонезийские рыбаки из провинции Малуку в середине октября обнаружили странную белую акулу в своих сетях. К тому времени, как ее нашли, она уже погибла. Решив забрать акулу в качестве улова, рыбаки стали готовить ее к приготовлению. Сделав надрез на животе, они выяснили, что самка была беременна тремя акулятами, которые также погибли.
Находка не только опечалила рыбаков, но и очень удивила. Оказалось, что и акула и акулята страдали альбинизмом — их кожа была молочного цвета, а глаза с красной радужкой. Но на этом открытия не закончились. Один из акулят оказался циклопом — у него был только один глаз и находился он посередине головы, пишет Lad Bible.
Свою необычную находку рыбаки передали для изучения в местный морской офис.