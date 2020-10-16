19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Германии не стригла волосы 15 лет (фото)
Ее локоны почти касаются пола
32-летняя Стефани Классен из Германии всю жизнь мечтала о длинных волосах, но до 16 лет по настоянию родителей она регулярно ходила в парикмахерскую и укорачивала их длину. Повзрослев и съехав из родительского дома, Стефани решила воплотить свою мечту и начала отращивать волосы.
Свои локоны девушка не стригла уже 15 лет. За это время они успели вырасти до 179 сантиметров и достигли щиколоток. Но на этом немка останавливаться не планирует, а отращивает волосы до пола.
По словам девушки, она обожает свои локоны и чувствует себя настоящей принцессой. Такого же мнения придерживается и ее бойфренд Ральф, который регулярно фотографирует подругу для ее блога в соцсетях.
Стефани отмечает, что уход за такими длинными волосами — это тяжелый труд. Два раза в неделю она моет голову специальными средствами, на что у нее уходит около часа. К тому же, девушка отказалась от фена и других приборов, которые могут повредить волосы. Обычно она ложится спать с мокрой головой, и к утру волосы успевают высохнуть, пишет Comic Sands.
Екатерина Гура