Австралийку спасли от «очень благодарного» питона (видео)

Полиция австралийского городка Стэмфорд-Вэлли вызволила местную жительницу из тисков крупного коврового питона, которого женщина пыталась спасти.
Австралийка заметила змею, когда работала в гараже. Питон заполз под ее машину. Кот женщины тоже заметил незваного гостя и загнал его в угол, сообщает Australian Associated Press.
Чтобы никто не пострадал, женщина попыталась поймать змею и выпустить ее на свободу, но рептилия уползать отказалась. Вместо этого «благодарный» питон предпочел обвить ногу спасительницы.
Тиски питона оказались настолько сильными, что австралийка не смогла освободиться самостоятельно и обратилась в полицию. В ролике, обнародованном полицейскими, видно, как змею аккуратно разматывают, чтобы не причинить ей вреда. «Давай, малыш. Да, я знаю, что тебе все это не нравится», — приговаривает при этом офицер.
Женщина извинилась перед полицейскими за то, что вызвала их по такому «незначительному» поводу. Но офицеры заверили ее, что были не против прийти на помощь: «Это самая интересная работа из всего, что мы делали сегодня». Питона они отнесли подальше от дома и выпустили в кусты.