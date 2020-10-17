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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В 2020 году в мире стали чаще обнимать коров

Это помогает избавиться от стресса.

Во время пандемии коронавируса в Западной Европе и США стал популярным новый способ борьбы со стрессом и плохим настроением: люди посещают фермы, чтобы обнимать коров.

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Необычный тренд зародился в Нидерландах, сообщает Fox News. Здесь его называют «koe knuffelen», что переводится как «обниматься с коровами». Такой способ релаксации избавляет от стресса за счет высвобождения окситоцина, говорят на фермах, предлагающих такую услугу. Этот гормон вызывает чувство удовлетворения, спокойствия и снижения тревоги.

Коров выбирают потому, что они теплые и мягкие, а ведут себя очень спокойно. Животных можно погладить, обнять, полежать рядом на травке или просто понаблюдать за тем, как они мирно пасутся.

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Согласно исследованию, опубликованному в 2007 году в журнале Applied Animal Behavior Science, такая практика приносит пользу и коровам. Исследователи обнаружили, что когда буренок гладят, массируют или обнимают, они также расслабляются.

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Анна Лысенко

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