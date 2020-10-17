16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сова залетела в вертолет, который тушил пожар в Калифорнии
Немного покаталась и вылетела обратно.
Сеть облетел снимок совы, сидящей на борту американского вертолета. Птица залетела в кабину, когда тот был в воздухе и тушил пожар над калифорнийскими округами Фресно и Медера, сообщает UPI.
Сфотографировавший сову пилот чартерной компании Sky Aviation по имени Дэн Альпинер забеспокоился, что птица начнет летать по кабине. Но сова спокойно просидела на одном месте несколько минут, а затем вылетела в окно.
В результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии уже выгорело более 1,6 млн гектаров территории штата. Погиб 31 человек, огонь уничтожил более 8,7 тысяч зданий.
Анна Лысенко