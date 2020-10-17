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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сова залетела в вертолет, который тушил пожар в Калифорнии

Немного покаталась и вылетела обратно.

Сеть облетел снимок совы, сидящей на борту американского вертолета. Птица залетела в кабину, когда тот был в воздухе и тушил пожар над калифорнийскими округами Фресно и Медера, сообщает UPI.

Сфотографировавший сову пилот чартерной компании Sky Aviation по имени Дэн Альпинер забеспокоился, что птица начнет летать по кабине. Но сова спокойно просидела на одном месте несколько минут, а затем вылетела в окно.

В результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии уже выгорело более 1,6 млн гектаров территории штата. Погиб 31 человек, огонь уничтожил более 8,7 тысяч зданий.

Анна Лысенко

Лесной пожар Glass Fire в Калифорнии охватил уже более 20 тысяч гектаров
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16:21 (мск)© Ньюстюб
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