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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси нарисовал граффити на салоне красоты

Теперь рисунок стоит дороже, чем дом, на котором он находится.

Неуловимый уличный художник Бэнкси подтвердил, что граффити на стене салона красоты в Ноттингеме — его работа.

Он разместил фото рисунка, на котором девочка вместо хулахупа крутит шину от велосипеда, на своей странице в соцсети. Рядом с рисунком к столбу прикован старый велосипед без заднего колеса.

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Рисунок появился в прошлый вторник, и в Сети яростно спорили о том, кто его настоящий автор, ведь у Бэнкси много подражателей.

Владелец находящегося рядом магазина Алекс Митчелл рассказал, что видел рядом со зданием фургон с затемненными окнами. Водитель машины, простоявшей там около двух часов, делал вид, что она сломалась. В это же время на стене появился рисунок.

Митчелл также сообщил, что, возможно, видел и самого Бэнкси. Водитель фургона заходил в магазин, чтобы купить два сока. Хозяин магазина спросил у него, кто сделал рисунок, но незнакомец ему лишь подмигнул.

После подтверждения авторства рисунок оценивают в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Анна Лысенко

Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле
Во время загрузки произошла ошибка.
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