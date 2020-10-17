17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси нарисовал граффити на салоне красоты
Теперь рисунок стоит дороже, чем дом, на котором он находится.
Неуловимый уличный художник Бэнкси подтвердил, что граффити на стене салона красоты в Ноттингеме — его работа.
Он разместил фото рисунка, на котором девочка вместо хулахупа крутит шину от велосипеда, на своей странице в соцсети. Рядом с рисунком к столбу прикован старый велосипед без заднего колеса.
Рисунок появился в прошлый вторник, и в Сети яростно спорили о том, кто его настоящий автор, ведь у Бэнкси много подражателей.
Владелец находящегося рядом магазина Алекс Митчелл рассказал, что видел рядом со зданием фургон с затемненными окнами. Водитель машины, простоявшей там около двух часов, делал вид, что она сломалась. В это же время на стене появился рисунок.
Митчелл также сообщил, что, возможно, видел и самого Бэнкси. Водитель фургона заходил в магазин, чтобы купить два сока. Хозяин магазина спросил у него, кто сделал рисунок, но незнакомец ему лишь подмигнул.
После подтверждения авторства рисунок оценивают в сотни тысяч фунтов стерлингов.
Анна Лысенко