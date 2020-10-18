Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
12Беспорядки в Бишкеке
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США рысь прокралась в магазин с дезодорантами

Животное поймали и выпустили на свободу.

Посетители универмага в американском штате Кентукки обратились в полицию, заметив в магазине молодую рысь.

Дикое животное прогуливалось по ряду с дезодорантами и гелями для душа. Как оно забралось в помещение, неизвестно.

Прибывшие офицеры поймали рысь и вынесли ее из магазина. Животное отпустили на свободу. Оно не пострадало.

«Интересно, этого кота арестовали за то, что он не носит маску?» — пошутили пользователи соцсетей.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Азербайджан готов передать тела погибших армянских военных
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае
Милиция на акции в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями
Ученые назвали фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID
Елизавета II помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне
Врач рассказал, как защищаться от коронавируса зимой
Знаменитый «Поцелуй на Таймс-сквер» показали в цвете
Hi-Tech
«Выглядит подозрительно»: как шутят об iPhone 12 «Пугающая тенденция»: мемы и шутки о презентации Apple в соцсетях
Авто
Новый Mercedes-Benz Е-Класса: тест-драйв бестселлера Рестайлинговый Е-Класс наконец-то добрался до России и оперативно попал в наши руки
Кино
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы» В Москве представили ленту о правозащитнице и враче Елизавете Глинке
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Как ГИБДД разводит доверчивых водителей
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Новости партнеров
Новый поворот в деле о гибели дочери Конкина
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Пилот быстро поставил на место кричавшего на стюардессу бизнесмена
Банкиры рассказали, как распознать звонок от мошенников
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь