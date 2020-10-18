17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США рысь прокралась в магазин с дезодорантами
Животное поймали и выпустили на свободу.
Посетители универмага в американском штате Кентукки обратились в полицию, заметив в магазине молодую рысь.
Дикое животное прогуливалось по ряду с дезодорантами и гелями для душа. Как оно забралось в помещение, неизвестно.
Прибывшие офицеры поймали рысь и вынесли ее из магазина. Животное отпустили на свободу. Оно не пострадало.
«Интересно, этого кота арестовали за то, что он не носит маску?» — пошутили пользователи соцсетей.
Анна Лысенко