October 6, 2020
14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Сожми еду с силой»: в соцсетях набирает популярность странный тренд
Очень необычно.
В соцсетях все большую популярность набирает зарубежный аккаунт под названием Gripping Food With Force («Сжимаем еду с силой»).
Как следует из названия, автор аккаунта и его подписчики уничтожают еду и напитки, с силой сжимая их руками. Все это публикуется в формате «до» и «после».
Несмотря на такое странное занятие, аккаунт пользуется большой популярностью.
Екатерина Гура