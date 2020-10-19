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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Сожми еду с силой»: в соцсетях набирает популярность странный тренд

Очень необычно.

В соцсетях все большую популярность набирает зарубежный аккаунт под названием Gripping Food With Force («Сжимаем еду с силой»).

Как следует из названия, автор аккаунта и его подписчики уничтожают еду и напитки, с силой сжимая их руками. Все это публикуется в формате «до» и «после».

Несмотря на такое странное занятие, аккаунт пользуется большой популярностью.

Екатерина Гура

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