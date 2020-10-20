13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
Российские фотографы получили ряд наград.
Престижный конкурс аэрофотографии Aerial Photography Awards представил лучшие снимки 2020 года, сделанные с высоты птичьего полета.
Лучшим аэрофотографом года стал Себастьен Наги из Брюсселя. Жюри отметило сразу две его работы. Снимок «Абстрактная Греция», на котором причудливая архитектура греческого острова Санторини создает впечатляющий геометрический узор, получил первый приз в подкатегории «Архитектура». А фотография разноцветных испанских домов победила в подкатегории «Городские пейзажи».
Награды были присуждены в категориях «Природа», «Люди», «Искусство», «Недвижимость», «Выбор редакторов» и «Созданное человеком».
Также был вручен ряд специальных наград. Жюри отметило работу российских фотографов Максима Тарасова, Юры Борщева, Виталия Головатюка, Константина Трубавина и Сергея Пономарева.
Свои работы на конкурс прислали фотографы из 65 стран.
Анна Лысенко