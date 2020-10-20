12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Телескоп показал галактическое «торнадо»
Это начавшийся процесс слияния галактик.
Астрономы получили необычную фотографию галактики в форме вихря, которую «засасывает» соседняя галактика.
Редкий снимок сделан космическим телескопом «Хаббл». Вытянутая галактика слева на фото — галактика NGC 2799, крупная галактика справа известна как NGC 2798.
Оба объекта являются парой близких галактик в созвездии Рысь. По прогнозам ученых, они сольются в одну галактику или создадут новое уникальное образование. На это может понадобиться от нескольких сотен миллионов до более миллиарда лет.
Анна Лысенко