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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американская семья украсила дом к Хэллоуину с помощью мема

«Пес в горящем доме» стал настоящим символом 2020 года.

36-летняя жительница американского города Ирвингтон (штат Индианаполис) Энджела Тейлор опубликовала фото дома своих соседей. Она написала, что они каждый год придумывают какие-то необычные декорации в Хэллоуину. В этом году ее соседи сделали из своего дома мем «This is fine».

Соседи в моем районе каждый год украшают дом на Хэллоуин

Днем прохожие могут увидеть лишь картонные языки пламени, но с приходом ночи в окне появляется нарисованный пес в шляпе, который подсвечивается зловещим оранжевым светом.

Изданию Mashable женщина рассказала, что в их городе всегда с размахом празднуют Хэллоуин: «Поселение назвали в честь писателя Вашингтона Ирвинга (автора “Легенды о Сонной Лощине”), и к тому же здесь жил первый американский серийный убийца Генри Холмс».

По словам Тейлор, соседи «с горящим домом» в прошлом году украшали его скелетами, обедающими в столовой, а однажды на прохожих возле их дома падали игрушечные пауки.

В комментариях к посту Тейлор пользователи стали публиковать свои версии с такими же декорациями, а многие отметили, что мем «This is fine» является еще и прекрасной иллюстрацией ко всему 2020 году в целом.

Это в моем доме с апреля
Переделка моего прошлогоднего костюма на Хэллоуин

Напомним, что комик-стрип «On Fire» был нарисован художником Кейси Грином еще в 2013 году, и позже превратился в мем «This is fine», который является символом сложных времен и трудных жизненных ситуаций.

Екатерина Гура

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