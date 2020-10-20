Американская семья украсила дом к Хэллоуину с помощью мема

36-летняя жительница американского города Ирвингтон (штат Индианаполис) Энджела Тейлор опубликовала фото дома своих соседей. Она написала, что они каждый год придумывают какие-то необычные декорации в Хэллоуину. В этом году ее соседи сделали из своего дома мем «This is fine».
Днем прохожие могут увидеть лишь картонные языки пламени, но с приходом ночи в окне появляется нарисованный пес в шляпе, который подсвечивается зловещим оранжевым светом.
Изданию Mashable женщина рассказала, что в их городе всегда с размахом празднуют Хэллоуин: «Поселение назвали в честь писателя Вашингтона Ирвинга (автора “Легенды о Сонной Лощине”), и к тому же здесь жил первый американский серийный убийца Генри Холмс».
По словам Тейлор, соседи «с горящим домом» в прошлом году украшали его скелетами, обедающими в столовой, а однажды на прохожих возле их дома падали игрушечные пауки.
В комментариях к посту Тейлор пользователи стали публиковать свои версии с такими же декорациями, а многие отметили, что мем «This is fine» является еще и прекрасной иллюстрацией ко всему 2020 году в целом.
Напомним, что комик-стрип «On Fire» был нарисован художником Кейси Грином еще в 2013 году, и позже превратился в мем «This is fine», который является символом сложных времен и трудных жизненных ситуаций.