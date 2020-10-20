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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Преображение» безнадежного дома показали на фото

Невероятный результат.

Клининговая компания из Великобритании показала, как «безнадежно запущенное» жилище можно превратить во вполне пригодный для жизни дом.

Клининг опубликовал несколько фотографий того, как выглядел дом до уборки. Подписчикам, которые увидели грязное захламленное помещение, было тяжело поверить в то, что его можно очистить.

«Проще все это выбросить на помойку, — написал один из комментаторов. — А затем сжечь дом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть результат уборки

Как рассказали в компании, в запущенном доме никто не жил несколько лет. Теперь же его ждало преображение.

Шестерым специалистам понадобилось около 50 часов усердной работы в защитных костюмах. Но в конце концов дом и даже старую посуду удалось отмыть.

«С ума сойти», — пишут комментаторы в соцсетях. «Какая невероятная разница».

Анна Лысенко

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