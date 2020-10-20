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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США стая волков «выпроводила» любопытного медведя

Подобное увидишь не часто.

Туристы в Йеллоустонском национальном парке стали свидетелями невероятной сцены с участием медведя гризли и большой стаи волков.

Медведь собирал еду в конце долины, когда у него на глазах стая волков направилась к деревьям. Любопытный медведь встал на задние лапы, чтобы рассмотреть хищников, а затем подошел к ним поближе.

Волки окружили медведя и стали теснить его к деревьям. Вскоре их число возросло. Наблюдающие за сценой туристы не могли сдержать удивленных и испуганных возгласов. Было похоже, что волки сейчас набросятся на гризли. Но, к удивлению людей, они лишь оттеснили медведя к лесу, где оставили его в покое.

Гид группы Адам Брубакер поделился видео в соцсети, уточнив, что подобная сцена случается «раз на миллион».

Анна Лысенко

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