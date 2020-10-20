На британское побережье выбросило тысячи сардин

Житель британского городка Бармут, Северный Уэльс, по имени Аарон Гриффит, отправившись с дочкой и собакой на прогулку, обнаружил на пляже Бенар-Бич миллионы крошечных рыб.
Свою находку мужчина снял на фото и видео и опубликовал в соцсетях. Он также связался с сотрудниками природоохранной организации Natural Resources Wales.
Как объяснили эксперты, рыбы на пляже — это сардины. И хоть ситуация для них оказалась довольно трагичной, ничего сверхъестественного в этой истории нет. Скорее всего, стаю сардин на берег загнали хищники, возможно тюлени или более крупные рыбы, а из-за отлива рыбешки вернуться обратно уже не смогли.
Экологи добавили, что часть из них, возможно, дождется прилива, но большинство рыб задохнется или станет добычей чаек и других хищников, пишет Daily Mail.
Специалисты уверяют, что подобные ситуации в этом районе не редкость, но в этот раз на берег попала действительно очень большая стая.