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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

На британское побережье выбросило тысячи сардин

Зрелище пугающее, но экологи уверяют, что это нормально

Житель британского городка Бармут, Северный Уэльс, по имени Аарон Гриффит, отправившись с дочкой и собакой на прогулку, обнаружил на пляже Бенар-Бич миллионы крошечных рыб.

Свою находку мужчина снял на фото и видео и опубликовал в соцсетях. Он также связался с сотрудниками природоохранной организации Natural Resources Wales.

Our officers received a report yesterday of what we believe to be a shoal of sprats, that have washed up on Benar beach,...

Опубликовано Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Как объяснили эксперты, рыбы на пляже — это сардины. И хоть ситуация для них оказалась довольно трагичной, ничего сверхъестественного в этой истории нет. Скорее всего, стаю сардин на берег загнали хищники, возможно тюлени или более крупные рыбы, а из-за отлива рыбешки вернуться обратно уже не смогли.

Опубликовано Aeron Griffith Суббота, 17 октября 2020 г.

Экологи добавили, что часть из них, возможно, дождется прилива, но большинство рыб задохнется или станет добычей чаек и других хищников, пишет Daily Mail.

Опубликовано Aeron Griffith Суббота, 17 октября 2020 г.

Специалисты уверяют, что подобные ситуации в этом районе не редкость, но в этот раз на берег попала действительно очень большая стая.

Опубликовано Aeron Griffith Суббота, 17 октября 2020 г.

Екатерина Гура

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