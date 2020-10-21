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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел потерянное на охоте кольцо через 8 лет

Помогли охотники.

К охотнику Шону Ховарду из США чудесным образом вернулось обручальное кольцо, потерянное 8 лет назад.

Ховард охотился с другом в штате Мэн и не заметил, как кольцо соскользнуло с пальца, сообщает UPI. Мужчина расстроился, ведь потерял важный для него символ с уникальной гравировкой внутри. Шон был уверен, что найти такой мелкий предмет в лесу нет никакой надежды, но оказался неправ.

Недавно один из местных охотников разместил в группе, посвященной охоте на лосей, сообщение о том, что наткнулся в лесу на золотое обручальное кольцо и готов вернуть его владельцу.

Когда Ховард увидел фотографию в соцсетях, то не поверил своим глазам. Он узнал свое кольцо и тут же связался с нашедшим его охотником. Оказалось, оно все еще налезает на его палец.

Супруга Шона Тереза сообщила журналистам, что кольцо вернулось как раз к 19-й годовщине свадьбы. «Я была в слезах, когда узнала об этом», — добавила она.

Анна Лысенко

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