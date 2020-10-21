17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от усыпления (видео)
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Эта история началась еще несколько месяцев назад. Уроженец Иркутска Алексей Иверсен, который сейчас живет в Норвегии, купил у болгарских заводчиков щенка. При посещения ветеринара выяснилось, что собаку завезли в страну по поддельному паспорту, и по действующему закону малышку Раю должны были усыпить.
Алексей рук не опустил и начал бороться за своего питомца. Он нанял адвоката, который лишь отсрочил дату эвтаназии. Тогда Алексей создал
Когда история приобрела большой международный резонанс, Алексею позвонили и сообщили, что сохранят щенку жизнь. Только теперь собаку собираются отправить обратно в Болгарию к заводчикам. Так что борьба за маленькую Раю все еще продолжается.
Екатерина Гура