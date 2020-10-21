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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от усыпления (видео)

Актер записал видеообращение к чиновникам и своим поклонникам

60-летний голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм борется за справедливость не только в кино, но и в реальной жизни. Совсем недавно благодаря актеру удалось спасти от смерти трехмесячного щенка чихуахуа по кличке Рая.

Эта история началась еще несколько месяцев назад. Уроженец Иркутска Алексей Иверсен, который сейчас живет в Норвегии, купил у болгарских заводчиков щенка. При посещения ветеринара выяснилось, что собаку завезли в страну по поддельному паспорту, и по действующему закону малышку Раю должны были усыпить.

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Алексей рук не опустил и начал бороться за своего питомца. Он нанял адвоката, который лишь отсрочил дату эвтаназии. Тогда Алексей создал онлайн-петицию, чтобы привлечь внимание к спасению щенка. И это сработало. Эту петицию заметил актер Жан-Клод Ван Дамм, у которого, кстати, тоже дома живет чихуахуа. Вместе со своей питомицей он записал видеообращение к поклонникам с просьбой подписать петицию, а также обратился к норвежским властям, чтобы те отменили свое решение по эвтаназии.

Когда история приобрела большой международный резонанс, Алексею позвонили и сообщили, что сохранят щенку жизнь. Только теперь собаку собираются отправить обратно в Болгарию к заводчикам. Так что борьба за маленькую Раю все еще продолжается.

Екатерина Гура

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