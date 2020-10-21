В Китае заметили «Лох-несское чудовище»

Смотритель национального парка на плоскогорье Чанбайшань в Китае опубликовал фотографии, на которых, по его словам, можно заметить странное существо, живущее в местном озере Тянь Чи.
Мужчина по имени Сяо Ю заметил необычный темный объект на поверхности водоема во время ежедневного обхода. Он принялся снимать «чудовище», пока оно не скрылось под водой несколько минут спустя.
На фото объект выглядит маленьким, но на самом деле, по оценкам смотрителя, он был не менее двух метров в ширину, пишет Daily Mail.
Озеро Тянь Чи площадью 4,9 квадратных километра находится на границе Китая и Северной Кореи. Иногда здесь на лодках рыбачат северокорейские военные, но с китайской стороны ловля рыбы в озере и самовольное посещение парка строго запрещены. Сяо Ю отметил, что не раз видел лодки на озере и ни за что бы не принял их за «чудовище».
Сообщение смотрителя вызвало резонанс в китайских СМИ и соцсетях. Дело в том, что сообщения о странном существе в Тянь Чи появляются регулярно с 1962 года. Его прозвали «китайским Лох-несским чудовищем» и сделали объектом конспирологических теорий.
Биологи отказались комментировать, что именно мог увидеть сотрудник парка на фото, ведь на снимке трудно рассмотреть что-то в подробностях. Они напомнили, что в отношении шотландского Лох-несского чудовища существует масса правдоподобных объяснений. Оно может оказаться как крупным угрем, так и периодически всплывающими бревнами шотландской сосны.