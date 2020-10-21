18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаянка пришла на свидание вслепую вместе с 23 родственниками
Девушка решила проверить парня на щедрость
Очень неудачно закончилось свидание вслепую для 29-летнего жителя китайской провинции Чжэцзян по имени Лью.
Свидание для мужчины организовала его мать, которая сильно переживала, что он до сих пор не может найти себе пару. Согласившись с ее аргументами, Лью отправился на ужин с неизвестной девушкой в ресторан и, как джентльмен, предложил оплатить их совместный счет.
Но тут случилось неожиданное. В ресторан девушка пришла не одна, а в компании 23 родственников и друзей, которые, не стесняясь, стали заказывать самые дорогие блюда и напитки из меню. При этом девушка сразу подчеркнула, что таким образом хочет проверить потенциального бойфренда на щедрость.
Осознав масштаб бедствия, молодой человек тайно сбежал из заведения прямо во время свидания, пишет Daily Mail со ссылкой на китайское издание Taizhou Evening News. В итоге девушке пришлось самой оплатить счет, который составил около 3 тысяч долларов. Позднее Лью связался с ней и пообещал компенсировать стоимость своего заказа (около 60 долларов).
Екатерина Гура