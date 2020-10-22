14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей готовятся к Хэллоуину в условиях пандемии (фото)
Защитные маски в этом году многим заменили костюмы.
Во многих странах мира маски для лица стали обязательным повседневным предметом, поэтому люди решили использовать их как бюджетную альтернативу страшным костюмам на Хэллоуин, который празднуется 31 октября в канун Дня всех святых.
В соцсетях пользователи начали публиковать свои варианты пугающих масок. Некоторые покупают уже готовые изделия с тематическими рисунками, некоторые рисуют страшные детали на масках самостоятельно, а некоторые придумывают оригинальные маскарадные маски с защитными элементами.
Екатерина Гура