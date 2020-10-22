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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей готовятся к Хэллоуину в условиях пандемии (фото)

Защитные маски в этом году многим заменили костюмы.

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В поисках бесконечного источника

Во многих странах мира маски для лица стали обязательным повседневным предметом, поэтому люди решили использовать их как бюджетную альтернативу страшным костюмам на Хэллоуин, который празднуется 31 октября в канун Дня всех святых.

В соцсетях пользователи начали публиковать свои варианты пугающих масок. Некоторые покупают уже готовые изделия с тематическими рисунками, некоторые рисуют страшные детали на масках самостоятельно, а некоторые придумывают оригинальные маскарадные маски с защитными элементами.

Екатерина Гура

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