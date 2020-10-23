Давно пропавшую картину классика нашли на стене у пенсионеров в США

Бесследно исчезнувшую картину одного из известнейших афроамериканских художников Джейкоба Лоуренса, которого называют «иконой американской живописи ХХ века», случайно обнаружили в квартире пожилой пары, живущей на Манхеттене.
Полотно художника, работавшего в стиле «динамического кубизма», случайно обнаружила подруга пенсионеров, сообщает UPI. Она посетила выставку Лоуренса, которая проходит в музее искусства «Метрополитен» до 1 ноября. Женщина заметила, что в цикле из 30 картин не хватает пяти полотен. При этом стиль Лоуренса очень напомнил ей картину, которую она видела на стене у друзей.
Она рассказала о своей догадке пожилой паре, и та связалась с музеем.
Как оказалось, картина, висевшая у них в гостиной около 60 лет, действительно принадлежит кисти знаменитого художника. Это панно под номером 16 из большого цикла полотен «Американская борьба». Пенсионеры купили картину на благотворительном аукционе живописи у своего друга еще в 1960-х.
Сейчас картину с разрешения владельцев временно включили в экспозицию музея.