13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли самую необычную дорогу к жилому массиву (видео)
Водить авто здесь смогли бы не все.
Китайский Чунцин, где проживает около 30 млн человек, считается самым холмистым городом в стране. Многие высотки здесь строят на труднодоступных холмах. Инженерам приходится придумывать нестандартные варианты, чтобы соорудить к ним дорогу.
К одному из жилых массивов Чунцина дорогу построили в виде самой настоящей спирали с четырьмя витками по 360 градусов. Каждый раз, чтобы попасть на работу, а затем вернуться в квартиру, жители этого района преодолевают бетонный серпантин.
Многие пользователи Сети, успевшие увидеть процесс на видео, отмечают, что не сумели бы справиться с автомобилем на такой дороге. «У меня закружилась бы голова», — пишет один из пользователей.
Анна Лысенко