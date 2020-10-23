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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли самую необычную дорогу к жилому массиву (видео)

Водить авто здесь смогли бы не все.

Китайский Чунцин, где проживает около 30 млн человек, считается самым холмистым городом в стране. Многие высотки здесь строят на труднодоступных холмах. Инженерам приходится придумывать нестандартные варианты, чтобы соорудить к ним дорогу.

К одному из жилых массивов Чунцина дорогу построили в виде самой настоящей спирали с четырьмя витками по 360 градусов. Каждый раз, чтобы попасть на работу, а затем вернуться в квартиру, жители этого района преодолевают бетонный серпантин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие пользователи Сети, успевшие увидеть процесс на видео, отмечают, что не сумели бы справиться с автомобилем на такой дороге. «У меня закружилась бы голова», — пишет один из пользователей.

Анна Лысенко

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