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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Маленькая девочка дала священнику «пять» во время благословения (видео)
Видео стало вирусным в соцсетях.
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Видео стало вирусным в соцсетях.
В середине октября по соцсетям разлетелось забавное короткое видео, снятое пользовательницей TikTok в церкви.
Во время католической церемонии коммунион (первое причастие) маленькая девочка стояла вместе с мамой возле священника, который читал молитвы. Когда служитель церкви поднял руку для благословения, малышка решила, что он ждет от нее ответных действий, и дала священнику «пять».
Мама девочки одернула ребенка, но сам священник уже не смог сдержать улыбку и смех. Чтобы завершить обряд, ему пришлось приложить немало усилий.
Екатерина Гура