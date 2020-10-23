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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маленькая девочка дала священнику «пять» во время благословения (видео)

Видео стало вирусным в соцсетях.

В середине октября по соцсетям разлетелось забавное короткое видео, снятое пользовательницей TikTok в церкви.

Во время католической церемонии коммунион (первое причастие) маленькая девочка стояла вместе с мамой возле священника, который читал молитвы. Когда служитель церкви поднял руку для благословения, малышка решила, что он ждет от нее ответных действий, и дала священнику «пять».

@pupa.2

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Мама девочки одернула ребенка, но сам священник уже не смог сдержать улыбку и смех. Чтобы завершить обряд, ему пришлось приложить немало усилий.

Екатерина Гура

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