17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина из Китая использовал фото сына, чтобы знакомиться с девушками
Одной из них такая схема не понравилась.
Знакомиться в Интернете сейчас стало привычным делом, но, как и раньше, это чревато определенными рисками. Так случилось с девушкой из Китая по имени Сяо Цзы.
Она еще несколько лет назад познакомилась на сайте знакомств с привлекательным молодым человеком из Шанхая. В переписке он невзначай признался, что ему еще нет 18 лет, а потому иногда испытывает трудности с деньгами. Это девушку не смутило, и они стали общаться.
Через время переписка приобрела романтический характер. Молодые люди признались друг другу в любви, даже ни разу не встретившись.
Со временем молодой человек стал просить у любимой деньги, и за пару лет виртуальных отношений Сяо Цзы купила ему одежду, часы и даже новые iPhone и iPad, пишет Global Times.
В итоге девушка решила перевести отношения на новый уровень и прилетела в Шанхай. Она прожила несколько недель на съемной квартире, но за это время так и не встретилась со своим бойфрендом, который постоянно откладывал встречи.
Но тайное всегда становится явным, и молодой человек решился на откровенный разговор. Он рассказал Сяо, что ему уже далеко не 18 лет, а парень на фото — его сын. Так девушка узнала, что несколько лет переписывалась со взрослым женатым мужчиной по фамилии Ван, который еще и тянул из нее деньги.
Китаянка не растерялась и пошла в полицию. Мужчину арестовали, а позже предъявили обвинение в фальсификации данных в Сети и вымогании крупной суммы денег. Теперь ему предстоит вернуть и
Екатерина Гура