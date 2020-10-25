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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, от чего зависит сложность сна

Они разработали новый метод анализа сновидений.

Источник: Reuters

Качество и сложность сновидений у человека зависят от того, на какой стадии сна он находится. К такому выводу пришли нейробиологи из Бразилии в новом исследовании, опубликованном в PLOS ONE.

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Поскольку описания снов участниками исследований всегда субъективны, ученые разработали новый автоматический метод анализа, который позволяет снизить субъективность до минимума. Он базируется не на том, что рассказывают участники эксперимента, а на том, как они это делают. Например, какое количество слов употребляют, чтобы описать свой сон, и в каком темпе.

Затем на основе 133 отчетов о снах ученые составили графики этой динамики и увидели два важных отличия. В частности оказалось, что когда пациенты просыпаются во время быстрого сна, они обычно описывают увиденный сон многословно и связано. И наоборот, чтобы описать сновидения, увиденные во время других стадий сна, они долго подбирают слова и описывают сон не связанными между собой отрывками.

Исследование показало, что сны быстрой фазы более сложные, яркие, эмоциональные и напоминают фильмы, а сны глубокой медленной фазы короткие, больше похожи на отрывочные мысли и не имеют определенной структуры.

Анна Лысенко

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