14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, когда стареет мозг шахматистов
Это происходит позже, чем предполагалось.
Проанализировав данные шахматных матчей за последние 125 лет, исследователи узнали, когда умственные способности шахматистов достигают пика и после какого возраста начинают постепенно снижаться.
Компьютерный алгоритм обработал более 1,6 миллиона отдельных ходов в 24 тысячах партий, состоявшихся с 1890 по 2014 год. В них участвовали больше 4 тысяч игроков, в том числе 20 чемпионов мира.
Графики также показали зависимость между опытом игрока и возрастом, в котором он достигает пика. Например, более слабым игрокам требуется больше времени — они достигают вершины своих когнитивных способностей в среднем около 37 лет.
Эта зависимость объясняет тот факт, что с каждым новым поколением чемпионы по шахматам становятся все моложе: они успешно усваивают опыт предыдущих поколений.
Производительность шахматистов также резко возросла с 1990-х, когда появились компьютерные шахматы и игроки стали больше тренироваться, отметили ученые.
Результаты исследования, опубликованного в PNAS, обнадеживают, говорят его авторы. Они показывают, что при надлежащем подходе люди могут достигать пика умственных способностей раньше и сохранять их на максимуме дольше.
Анна Лысенко