Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
11Столетие Джанни Родари
14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, когда стареет мозг шахматистов

Это происходит позже, чем предполагалось.

Источник: РИА "Новости"

Проанализировав данные шахматных матчей за последние 125 лет, исследователи узнали, когда умственные способности шахматистов достигают пика и после какого возраста начинают постепенно снижаться.

Компьютерный алгоритм обработал более 1,6 миллиона отдельных ходов в 24 тысячах партий, состоявшихся с 1890 по 2014 год. В них участвовали больше 4 тысяч игроков, в том числе 20 чемпионов мира.

Графики, составленные в результате компьютерного анализа, показали, что результаты игрока на шахматной доске стремительно растут до 20 лет. В возрасте от 30 до 40 лет они достигают пика. После 45 лет когнитивные способности игроков начинают медленно, но неуклонно снижаться.
Читайте также
Ученые выяснили, почему ваш мозг запоминает, где лежит вредная еда

Графики также показали зависимость между опытом игрока и возрастом, в котором он достигает пика. Например, более слабым игрокам требуется больше времени — они достигают вершины своих когнитивных способностей в среднем около 37 лет.

Эта зависимость объясняет тот факт, что с каждым новым поколением чемпионы по шахматам становятся все моложе: они успешно усваивают опыт предыдущих поколений.

Производительность шахматистов также резко возросла с 1990-х, когда появились компьютерные шахматы и игроки стали больше тренироваться, отметили ученые.

Результаты исследования, опубликованного в PNAS, обнадеживают, говорят его авторы. Они показывают, что при надлежащем подходе люди могут достигать пика умственных способностей раньше и сохранять их на максимуме дольше.

Анна Лысенко

В России число случаев коронавируса превысило 1,5 миллиона
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Отток капитала: почему инвесторы отвернулись от России
В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру
Ученые: плазма выздоровевших от COVID оказалась бесполезна
Российский хирург спасает детей с редчайшим диагнозом (фото)
Врач предупредил о сохранении коронавируса на годы
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 389
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 375
Валдай - форум 275
Осень суббота 183
Кино
Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку Мардж Чэмпион скончалась в среду, 21 октября
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Алсу показала своих детей: редкие фото
Не забыли актера? А теперь посмотрите на жену
Леди
Светлана Лобода показала роскошную фигуру в мини-шортах Звезда отдыхает на пляже.
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь