В США нашли самого высокого пожарного в мире

Житель американского штата Теннесси попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий пожарный в мире.
Рост 28-летнего Брэндона Берриджа составляет 2 метра 11 сантиметров, сообщает UPI. Мужчина живет в городе Винчестер и служит пожарным с 2016 года.
Берридж гораздо выше других членов своей семьи. Рост его отца составляет 185 см, а матери — 180 см.
Рекордсмен рассказал, что рост дает ему преимущества в работе. Например, он может увидеть больше, чем его коллеги, или дотянуться до каких-то предметов. С другой стороны, иногда ему приходится пробираться в маленькие помещения, что с его ростом не только неудобно, но и опасно.