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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Случайная ошибка принесла американцу 2 млн выигрыша в лотерею

«Неудачная» покупка обернулась двойным джекпотом.

Источник: Reuters

56-летний Самир Мазахем из американского штата Мичиган купил лотерейный билет онлайн и сразу же ввел свои «счастливые» цифры — дни рождения своих близких.

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Затем приложение в телефоне дало небольшой сбой и не показало, что лотерейный билет уже куплен, сообщает UPI. Мужчина купил билет повторно и снова ввел те же цифры. И только потом увидел, что на самом деле купил два билета и ввел одинаковые числа оба раза.

Самир немного расстроился, ведь он совершил одну и ту же покупку дважды. Но неожиданно ошибка обернулась несказанной удачей.

Во время ближайшего розыгрыша лотереи выпали именно те числа, которые он ввел. А поскольку мужчина поставил на них дважды, то вместо 1 млн долларов получил двойную сумму.

«Сказать, что я был ошеломлен, — ничего не сказать. Я не мог поверить, что это произошло на самом деле», — сказал американец.

На свой выигрыш победитель планирует купить новый дом, а остальное вложить в сбережения.

Анна Лысенко

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