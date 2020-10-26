12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Случайная ошибка принесла американцу 2 млн выигрыша в лотерею
«Неудачная» покупка обернулась двойным джекпотом.
56-летний Самир Мазахем из американского штата Мичиган купил лотерейный билет онлайн и сразу же ввел свои «счастливые» цифры — дни рождения своих близких.
Затем приложение в телефоне дало небольшой сбой и не показало, что лотерейный билет уже куплен, сообщает UPI. Мужчина купил билет повторно и снова ввел те же цифры. И только потом увидел, что на самом деле купил два билета и ввел одинаковые числа оба раза.
Самир немного расстроился, ведь он совершил одну и ту же покупку дважды. Но неожиданно ошибка обернулась несказанной удачей.
Во время ближайшего розыгрыша лотереи выпали именно те числа, которые он ввел. А поскольку мужчина поставил на них дважды, то вместо 1 млн долларов получил двойную сумму.
«Сказать, что я был ошеломлен, — ничего не сказать. Я не мог поверить, что это произошло на самом деле», — сказал американец.
На свой выигрыш победитель планирует купить новый дом, а остальное вложить в сбережения.
Анна Лысенко