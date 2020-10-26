16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Маленький мальчик из США подружился со скелетом (фото)
Со своим новым другом он теперь неразлучен.
3-летний Тео из
Маленький Тео сразу заинтересовался этой находкой и забрал скелет с собой на прогулку в парк. С тех пор они стали неразлучны.
Мама мальчика рассказала изданию Bored Panda, что Тео очень общительный и дружелюбный, и всегда любит находиться среди людей. Но
Несмотря на то, что скелет не может поддержать беседу или участвовать в играх, Тео все равно берет его с собой за компанию даже когда обедает или спит.
Екатерина Гура