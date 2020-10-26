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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маленький мальчик из США подружился со скелетом (фото)

Со своим новым другом он теперь неразлучен.

3-летний Тео из Солт-Лейк-Сити нашел себе необычного друга во время карантина. Убирая в подвале, его мама Эбигейл достала коробку с украшениями к Хэллоуину, среди которых был полутораметровый скелет.

Маленький Тео сразу заинтересовался этой находкой и забрал скелет с собой на прогулку в парк. С тех пор они стали неразлучны.

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Мама мальчика рассказала изданию Bored Panda, что Тео очень общительный и дружелюбный, и всегда любит находиться среди людей. Но из-за пандемии им пришлось сократить социальную активность, а потому он нашел себе друга, который постоянно может быть рядом с ним даже дома.

Несмотря на то, что скелет не может поддержать беседу или участвовать в играх, Тео все равно берет его с собой за компанию даже когда обедает или спит.

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Екатерина Гура

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