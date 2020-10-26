17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бельгийское кладбище наводнили раки-мутанты
Этих животных вывели искусственно для содержания в неволе, но они сбежали и стали головной болью для защитников природы.
Кладбище Схонселхоф в бельгийском Антверпене оказалось «оккупировано» мраморными раками, сообщает The Brussels Times.
Во Фламандском институте исследования природы и лесов (INBO) подсчитали, что на территорию Схонселхофа вторглись сотни этих животных. Красивое кладбище считается ландшафтным памятником и памятником архитектуры, здесь протекают ручьи, имеются естественные и искусственные водоемы. В них «пришельцы» и обосновались.
Раки Procambarus virginalis не существовали в дикой природе. Их вывели искусственно в 1990-х в Германии для содержания в аквариумах. Мраморные раки длиной около 10 см довольно похожи на речных раков из американского штата Флорида, но при этом имеют существенное отличие. Они способны к партеногенезу — то есть размножению без спаривания.
Раки, которые раньше жили только в неволе, за короткий срок успели распространиться в водоемах Франции, Швеции, Италии, Германии, Австрии, Чехии и других европейских стран. Для человека мраморные раки не представляют опасности. Но, как инвазивный вид, они угрожают местным видам, конкурируя с ними за место и пищу.
В 2014 году Евросоюз ввел полный запрет на владение, торговлю, транспортировку, производство и выпуск мраморных раков в дикую природу. Но остановить «нашествие» уже невозможно, подозревают эксперты. К тому же, поскольку все представители этого вида генетически идентичны, пути их распространения невозможно проследить.
Анна Лысенко