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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бельгийское кладбище наводнили раки-мутанты

Этих животных вывели искусственно для содержания в неволе, но они сбежали и стали головной болью для защитников природы.

Кладбище Схонселхоф в бельгийском Антверпене оказалось «оккупировано» мраморными раками, сообщает The Brussels Times.

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Во Фламандском институте исследования природы и лесов (INBO) подсчитали, что на территорию Схонселхофа вторглись сотни этих животных. Красивое кладбище считается ландшафтным памятником и памятником архитектуры, здесь протекают ручьи, имеются естественные и искусственные водоемы. В них «пришельцы» и обосновались.

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Раки Procambarus virginalis не существовали в дикой природе. Их вывели искусственно в 1990-х в Германии для содержания в аквариумах. Мраморные раки длиной около 10 см довольно похожи на речных раков из американского штата Флорида, но при этом имеют существенное отличие. Они способны к партеногенезу — то есть размножению без спаривания.

Все потомки этих животных — генетически идентичные самки, фактически — клоны, рассказывают биологи.

Раки, которые раньше жили только в неволе, за короткий срок успели распространиться в водоемах Франции, Швеции, Италии, Германии, Австрии, Чехии и других европейских стран. Для человека мраморные раки не представляют опасности. Но, как инвазивный вид, они угрожают местным видам, конкурируя с ними за место и пищу.

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Канал на территории кладбища

В 2014 году Евросоюз ввел полный запрет на владение, торговлю, транспортировку, производство и выпуск мраморных раков в дикую природу. Но остановить «нашествие» уже невозможно, подозревают эксперты. К тому же, поскольку все представители этого вида генетически идентичны, пути их распространения невозможно проследить.

Анна Лысенко

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