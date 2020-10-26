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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что экотренды мешают заботиться об окружающей среде

Личные примеры активистов и призывы к совести лишь раздражают людей.

Источник: AP 2020

Американские специалисты из Университета штата Джорджия провели исследования и выяснили, что многие экотренды не работают. Наоборот, они лишь отталкивают от заботы об окружающей среде и раздражают, навязывая осознанное потребление.

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Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи человек. Добровольцы заполнили анкеты и оценили несколько типов сообщений, среди которых были личные истории людей, которые следуют экопривычкам (например, разделяют мусор, тратят меньше воды и предпочитают ездить на велосипеде вместо автомобиля), обращения экобрендов и активистов с призывами заботиться об окружающей среде, а также информация о политических или других масштабных действиях: например, законах, которые ограничивают выбросы углерода или запрещают вырубку лесов.

Результаты исследования были опубликованы в научной работе «Не говори мне, что делать».

Как оказалось, большинство людей позитивно восприняли сообщения третьего типа, которые показывали масштабные изменения и при этом не требовали от людей никакого личного участия. В своих ответах участники указали, что не верят в то, что экопривычки способны хоть что-то изменить в глобальном масштабе, а потому не видят смысла «жертвовать» своим комфортом.

Кроме того, навязывание определенного поведения лишь вызывает протест: поскольку личная свобода находится под угрозой, люди начинают отрицать само существование проблемы, отмечает ведущий автор исследования Риса Палм.

По мнению экспертов, экоактивистам стоит перейти от навязывания поведения и сообщений, вызывающих чувство вины, к позитивной стороне — вместо запугивания экологической катастрофой нужно объяснить людям, что с новыми привычками им будет житься намного проще и комфортнее.

Екатерина Гура

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