18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что экотренды мешают заботиться об окружающей среде
Личные примеры активистов и призывы к совести лишь раздражают людей.
Американские специалисты из Университета штата Джорджия провели исследования и выяснили, что многие экотренды не работают. Наоборот, они лишь отталкивают от заботы об окружающей среде и раздражают, навязывая осознанное потребление.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи человек. Добровольцы заполнили анкеты и оценили несколько типов сообщений, среди которых были личные истории людей, которые следуют экопривычкам (например, разделяют мусор, тратят меньше воды и предпочитают ездить на велосипеде вместо автомобиля), обращения экобрендов и активистов с призывами заботиться об окружающей среде, а также информация о политических или других масштабных действиях: например, законах, которые ограничивают выбросы углерода или запрещают вырубку лесов.
Результаты исследования были опубликованы в научной работе «Не говори мне, что делать».
Как оказалось, большинство людей позитивно восприняли сообщения третьего типа, которые показывали масштабные изменения и при этом не требовали от людей никакого личного участия. В своих ответах участники указали, что не верят в то, что экопривычки способны хоть
По мнению экспертов, экоактивистам стоит перейти от навязывания поведения и сообщений, вызывающих чувство вины, к позитивной стороне — вместо запугивания экологической катастрофой нужно объяснить людям, что с новыми привычками им будет житься намного проще и комфортнее.
Екатерина Гура