12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский город продаст дома по 1 евро
Новым владельцам нужно будет отремонтировать ветхие здания.
Власти города Салеми на Сицилии объявили, что продадут на аукционе десятки заброшенных домов по цене всего 1 евро.
Так в коммуну пытаются привлечь новых жителей. Городок начал постепенно пустеть еще после землетрясения 1968 года. К настоящему времени его покинули уже 4 тысячи жителей.
«Все здания принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и сокращает волокиту», — сказал мэр города Доменико Венути в комментарии CNN.
Перед аукционом местные власти восстанавливали коммуникации на заброшенных улицах: ремонтировали водопровод, канализацию и прокладывали новые кабели. Эта работа велась несколько лет. «Теперь город готов к следующему шагу», — заявил мэр.
Покупателям не обязательно посещать город для завершения сделки, но от них ждут подробного плана ремонта.
Салеми — не первый город в стране, который готов продавать дома по символической цене. В 2019—2020 годах десятки итальянских городов уже обзавелись новыми жителями таким образом.
Анна Лысенко