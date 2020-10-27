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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скрытая камера показала, как дикие животные облюбовали фонтан в США

Пришли на водопой.

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Что будет, если установить напротив домашнего фонтанчика скрытую камеру? Вполне вероятно, что вы увидите всех обитателей близлежащего леса.

Именно так произошло с семьей, живущей на юге США. Однажды они заметили на своем участке кролика, который пил воду из небольшого фонтанчика в саду. Американцы установили напротив скрытую камеру, чтобы посмотреть, какие еще звери приходят на водопой.

Как оказалось, их было огромное множество. Камера запечатлела опоссума, койота, скунса, енота и даже змею. А еще к водопою прилетали стайки всевозможных птиц и регулярно устраивали в фонтанчике «вечеринку».

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Анна Лысенко

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