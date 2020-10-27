دا هو اينشتاين ؟!! ??? pic.twitter.com/XroIfnysTu— Sharmooferツ (@sherif_wahballa) October 24, 2020
17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях нашли современного двойника Альберта Эйнштейна
Оказалось, что на родине мужчина уже давно знаменит.
В конце октября пользователь Twitter с ником Sharmoofer опубликовал фото с мужчиной, который как две капли воды похож на знаменитого физика Альберта Эйнштейна.
Этот твит случайно увидел пользователь ресурса Reddit и помог снимку стать популярным.
Комментаторы были поражены сходством неизвестного мужчины с Эйнштейном и принялись искать информацию о двойнике. Совместными усилиями им удалось выяснить, что живет этот герой в Кувейте и там он уже стал знаменитостью, поэтому не удивляется просьбам сделать совместное фото.
Екатерина Гура