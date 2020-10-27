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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях нашли современного двойника Альберта Эйнштейна

Оказалось, что на родине мужчина уже давно знаменит.

В конце октября пользователь Twitter с ником Sharmoofer опубликовал фото с мужчиной, который как две капли воды похож на знаменитого физика Альберта Эйнштейна.

Этот твит случайно увидел пользователь ресурса Reddit и помог снимку стать популярным.

Комментаторы были поражены сходством неизвестного мужчины с Эйнштейном и принялись искать информацию о двойнике. Совместными усилиями им удалось выяснить, что живет этот герой в Кувейте и там он уже стал знаменитостью, поэтому не удивляется просьбам сделать совместное фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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