Забытый на дороге пес прошел 60 км и вернулся домой

7-летняя собака по кличке Доу-Доу из Китая преодолела 60 км за 26 дней, чтобы вернуться домой к своим хозяевам.
Пса забыли на дороге случайно, сообщает китайское издание Qianjiang Evening News. Семья с маленьким ребенком после долгой поездки остановилась для небольшого отдыха на станции техобслуживания. Хозяин собаки по фамилии Цю помог жене поухаживать за малышом. Утомленные родители были уверены, что пес остался в машине. Никто не заметил, как Доу-Доу выбежал из авто. Когда семья тронулась в путь, то даже не заметила, что собаки в машине нет.
Только вернувшись домой, пара обнаружила, что Доу-Доу исчез. На следующий день, рано утром, семья отправилась на поиски питомца, добралась до станции техобслуживания в 60 км, но собаки и след простыл. Их любимца никто не видел.
Тем временем пес отправился на поиски своего дома и успешно справился с миссией. Путь отнял у него почти четыре недели. Доу-Доу вернулся домой худым и очень уставшим, но в целом совершенно здоровым.