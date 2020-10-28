Ученые создали уникальный супербелый цвет

Специалисты американского Университета Пердью разработали краску «супербелого» оттенка, которая на 95,5 процентов способна отражать солнечные лучи.
Такой способности краска обязана карбонату кальция, который содержится в ее составе. Он не только отлично отражает солнечный свет, но и стоит заметно дешевле других химических веществ.
С помощью новой краски ученые планируют бороться с климатическими изменениями, ведь отражая свет, она излучает тепло в космос. Кроме того, покрасив такой краской крышу, можно хорошо сэкономить на электроэнергии, пишет сообщает Artnet News.
Сейчас специалисты работают над созданием краски с такими же свойствами, но других оттенков.