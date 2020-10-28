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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали уникальный супербелый цвет

Он поможет в борьбе с климатическими изменениями

Специалисты американского Университета Пердью разработали краску «супербелого» оттенка, которая на 95,5 процентов способна отражать солнечные лучи.

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Такой способности краска обязана карбонату кальция, который содержится в ее составе. Он не только отлично отражает солнечный свет, но и стоит заметно дешевле других химических веществ.

С помощью новой краски ученые планируют бороться с климатическими изменениями, ведь отражая свет, она излучает тепло в космос. Кроме того, покрасив такой краской крышу, можно хорошо сэкономить на электроэнергии, пишет сообщает Artnet News.

Сейчас специалисты работают над созданием краски с такими же свойствами, но других оттенков.

Екатерина Гура

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