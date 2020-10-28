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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти Казахстана приглашают туристов в страну фразой из «Бората»

Скандальный образ комика Саши Барона Коэна оказался им на руку.

Компания Kazakhstan Travel представила новый туристический ролик страны, состоящий из нескольких коротких историй и разных достопримечательностей Казахстана. Но интересно другое: своим официальным туристическим слоганом власти страны выбрали знаменитую фразу «Very nice!», сказанную британским комиком Сашей Бароном Коэном в роли казахского журналиста Бората.

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Идея нового туристического ролика принадлежит Деннису Кинну и Ермеку Утемиссову, которые занимались съемками видео во время карантина. Примечательно, что выход туристического ролика совпал с премьерой продолжения фильма «Борат», пишет The New York Times.

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Напомним, что комедия «Борат» о казахском журналисте Борате Сагдиеве, путешествующим в США, вышла на экраны в 2006 году. Изначально власти Казахстана отнеслись к картине крайне негативно, отметив, что фильм порочит образ страны. Однако, спустя время, чиновники сменили гнев на милость, так как комедия привлекла в Казахстан огромное количество туристов.

Екатерина Гура

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17:24 (мск)© Ньюстюб
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