17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти Казахстана приглашают туристов в страну фразой из «Бората»
Скандальный образ комика Саши Барона Коэна оказался им на руку.
Компания Kazakhstan Travel представила новый туристический ролик страны, состоящий из нескольких коротких историй и разных достопримечательностей Казахстана. Но интересно другое: своим официальным туристическим слоганом власти страны выбрали знаменитую фразу «Very nice!», сказанную британским комиком Сашей Бароном Коэном в роли казахского журналиста Бората.
Идея нового туристического ролика принадлежит Деннису Кинну и Ермеку Утемиссову, которые занимались съемками видео во время карантина. Примечательно, что выход туристического ролика совпал с премьерой продолжения фильма «Борат», пишет The New York Times.
Напомним, что комедия «Борат» о казахском журналисте Борате Сагдиеве, путешествующим в США, вышла на экраны в 2006 году. Изначально власти Казахстана отнеслись к картине крайне негативно, отметив, что фильм порочит образ страны. Однако, спустя время, чиновники сменили гнев на милость, так как комедия привлекла в Казахстан огромное количество туристов.
Екатерина Гура