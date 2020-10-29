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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионерка из Татарстана научила своих коз танцевать (видео)

Животных она дрессирует, как собак

Тамара Архипова из села Покровское придумала себе необычное хобби. Пенсионерка уже несколько лет занимается дрессировкой коз. Их она учит выполнять стандартные собачьи команды, ходить на задних лапах и даже танцевать.

Пенсионерка переехала в село из города 15 лет назад. Тогда же завела корову, которую позже поменяла на коз. Сейчас у нее живут 11 животных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все трюки козы выполняют в обмен на угощения в виде хлеба, печенья и конфет, а дрессировки проходят ежедневно по утрам.

Екатерина Гура

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