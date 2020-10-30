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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из ЮАР делает отпускные снимки не выходя из дома

Девушка придумала веселый способ «путешествовать» во время пандемии.

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Писательница и блогер из ЮАР Шэрон Во обычно очень много путешествует по миру, но в этом году из-за пандемии коронавируса ей пришлось пересмотреть свои планы и остаться дома.

Соскучившись по приключениям, Шэрон решила, что ей очень нужны новые «отпускные» фото, а потому решила воссоздать свои старые снимки из путешествий прямо у себя дома, пишет Insider.

По словам девушки, на создание снимка у нее уходит много времени, ведь она старается сделать его максимально похожим, используя в качестве реквизита все, что попадается ей под руку.

Екатерина Гура

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