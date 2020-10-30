17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из ЮАР делает отпускные снимки не выходя из дома
Девушка придумала веселый способ «путешествовать» во время пандемии.
Писательница и блогер из ЮАР Шэрон Во обычно очень много путешествует по миру, но в этом году
Соскучившись по приключениям, Шэрон решила, что ей очень нужны новые «отпускные» фото, а потому решила воссоздать свои старые снимки из путешествий прямо у себя дома, пишет Insider.
По словам девушки, на создание снимка у нее уходит много времени, ведь она старается сделать его максимально похожим, используя в качестве реквизита все, что попадается ей под руку.
Екатерина Гура