Исследователи показали гусеницу с «башней» на голове

В преддверие Хэллоуина австралийские исследователи показали живое существо, которое словно создано быть декорацией к этому «ужасному» празднику.
Речь идет о гусенице Uraba lugens длиной до 25 мм, обитающей в эвкалиптовых лесах Австралии и Новой Зеландии, пишет Newsweek. Пока она не превратилась в серо-коричневого, довольно невзрачного мотылька, Uraba lugens представляет собой действительно необычное зрелище.
Дело в том, что гусеница выработала необычную стратегию защиты от хищников. Она носит на голове башню из пяти, шести, а иногда и семи черепов. Самое интересное, говорят ученые, в том что эти черепа — ее собственные. В стадии гусеницы Uraba lugens линяет до 12 раз, сбрасывая в том числе и головы.
Башни из черепов на головах гусениц не только выглядят устрашающе, но и выполняют роль приманки. Нападающий сверху хищник схватится за головы, а само насекомое останется целым и невредимым.