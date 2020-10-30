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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае родилась четверня «золотых» тигров

Таких в мире всего около 30 особей.

В одном из китайских зоопарков родились сразу четверо тигрят с уникальным золотым окрасом, сообщает Daily Mail.

Четверня появилась на свет в провинции Чжэцзян у совершенно обычной пары бенгальских тигров. Редкий рецессивный ген у малышей проявился в виде золотистого меха с красно-коричневыми полосами. Ученые утверждают, что тигров с такой мутацией в мире всего около 30.

Самец и три самки появились на свет еще 19 октября, но зоопарк решил сообщить о них миру только сейчас. Малыши находятся в инкубаторе из-за небольшого веса и того, что их мать не проявила особого интереса к своим первенцам. При этом они абсолютно здоровы и уже начали играть друг с другом.

Анна Лысенко

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