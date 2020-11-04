00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 ноября
Начало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
В 1890 году в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро. 4 ноября принц Уэльский впервые совершил подземное путешествие от станции «Кинг Уильям Стрит» до станции «Овал». Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, которая с 1890 года заменялась на электрическую. Сейчас лондонская «Труба», как ее прозвали жители Лондона
В ходе раскопок Говардом Картером и
Утром 4 ноября 1956 года начался второй ввод советских воинских частей в Будапешт под общим командованием маршала Жукова. Вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось в Венгрии 23 октября и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября.
В историографии СССР и стран социалистического лагеря события 1956 года в Венгрии оценивались как контрреволюция, контрреволюционный мятеж, попытка капиталистической реставрации. Венгерское восстание стало одним из важных событий периода холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой поддерживать коммунистические правительства в странах Варшавского договора.
Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент был впервые избран 4 ноября 2008 года, переизбран на второй президентский срок в 2012 году.
Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира за его «экстраординарные усилия» в укреплении международной дипломатии, по созданию мира без ядерного оружия. Барак Обама трижды возглавлял рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes и дважды назван журналом Time «Человеком года».