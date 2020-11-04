Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
24Теракт в центре Вены
00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 ноября

Начало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Первое электрифицированное метро

В 1890 году в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро. 4 ноября принц Уэльский впервые совершил подземное путешествие от станции «Кинг Уильям Стрит» до станции «Овал». Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, которая с 1890 года заменялась на электрическую. Сейчас лондонская «Труба», как ее прозвали жители Лондона из-за формы тоннелей, — это 402 км путей, 270 станций и 4,8 миллиона перевозимых пассажиров в день.

Гробница Тутанхамона в Египте

В ходе раскопок Говардом Картером и археологом-любителем лордом Джорджем Карнарвоном в Долине Царей в Египте 4 ноября 1922 года обнаружена мумия фараона Тутанхамона, который скончался около 1327 года до н. э. Несмотря на то, что гробницу дважды грабили расхитители, она — одна из немногих, сохранивших наиболее ценные артефакты.

Открытие стало одним из крупнейших событий в истории египтологии и мировой археологии, а известное лишь специалистам имя Тутанхамона стало нарицательным для всей древнеегипетской культуры.

Операция «Вихрь»

Утром 4 ноября 1956 года начался второй ввод советских воинских частей в Будапешт под общим командованием маршала Жукова. Вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось в Венгрии 23 октября и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября.

В историографии СССР и стран социалистического лагеря события 1956 года в Венгрии оценивались как контрреволюция, контрреволюционный мятеж, попытка капиталистической реставрации. Венгерское восстание стало одним из важных событий периода холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой поддерживать коммунистические правительства в странах Варшавского договора.

Источник: AP 2020

Победа Барака Обамы на выборах президента США

Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент был впервые избран 4 ноября 2008 года, переизбран на второй президентский срок в 2012 году.

Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира за его «экстраординарные усилия» в укреплении международной дипломатии, по созданию мира без ядерного оружия. Барак Обама трижды возглавлял рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes и дважды назван журналом Time «Человеком года».

Во время загрузки произошла ошибка.
По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек
Литва наказала Белоруссию за запуск АЭС
Президентские выборы в США: битва между Байденом и Трампом
Китай приостановил потенциально крупнейшее IPO мира
Европа задумалась о тотальном тестировании на COVID-19 (фото)
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Блогер показал, почему не стоит верить роликам в соцсетях
Hi-Tech
Невероятные вещи, сделанные в США (о многом мы не знали) В некоторые факты трудно поверить
Новости партнеров
Пытаясь услужить Европе и НАТО, блогер растерял сторонников в России
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Дети
СМИ: Равшана Куркова ждет первенца Сама актриса слухи не комментирует
Новости партнеров
Американский политик рассказал о целях сотрудничества Навального с ЦРУ
Следствие выяснило, откуда в деле об "отравлении" блогера взялась бутылка
Происшествие в Крыму: корабли НАТО атаковали С-400
Простой тест поможет проверить себя на коронавирус в домашних условиях
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь