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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли пчел, которые собирают нектар ночью

Таких видов может быть много.

Австралийские исследователи подтвердили существование как минимум двух видов «сумеречных» пчел, которые могут собирать нектар и пыльцу в темное время суток.

Речь идет о видах Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata, которые обитают в тропическом поясе на севере континента. Их органы зрения адаптировались к условиям низкой освещенности, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Hymenoptera Research.

Ученые из Университета Флиндерса полагают, что на самом деле таких видов может быть больше. Скорее всего, они распространены в засушливых субтропических регионах или даже в умеренном поясе.

Анна Лысенко

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