В Австралии нашли пчел, которые собирают нектар ночью

Австралийские исследователи подтвердили существование как минимум двух видов «сумеречных» пчел, которые могут собирать нектар и пыльцу в темное время суток.
Речь идет о видах Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata, которые обитают в тропическом поясе на севере континента. Их органы зрения адаптировались к условиям низкой освещенности, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Hymenoptera Research.
Ученые из Университета Флиндерса полагают, что на самом деле таких видов может быть больше. Скорее всего, они распространены в засушливых субтропических регионах или даже в умеренном поясе.